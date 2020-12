Eleições em Macapá: Josiel (DEM) está 19 pontos à frente de João Capibaribe (PSB)

O candidato à Prefeitura de Macapá Josiel (DEM) tem 34% dos votos numa disputa que tem como segundo colocado João Capibaribe (PSB), de acordo com pesquisa do Instituto Real Time Big Data/CNN Brasil edit

247 - Pesquisa do Instituto Real Time Big Data/CNN Brasil apontou que o candidato à Prefeitura de Macapá Josiel (DEM) tem 34% dos votos, contra 15% do ex-prefeito João Capibaribe (PSB).

De acordo com o levantamento, na terceira posição está Dr. Furlan (Cidadania), com 13%, seguido por Patrícia Ferraz (Podemos), com 12%.

Em quinto lugar está Cirillo Fernandes, do PRTB (9%). Na sexta posição aparece Guaracy (PSL), com 4%, seguido pelo Professor Marcos (PT), com 2%.

Paulo Lemos (PSOL), Haroldo Iram (PTC), e Gianfranco (PSTU) têm 1% cada um.

Brancos e nulos somaram 4%, mesmo percentual dos indecisos.

Foram entrevistados 850 eleitores nos dias 3 e 4 de dezembro. A pesquisa tem margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e um nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no TSE com o número AP 08102/2020 e feita por pesquisadores humanos, por telefone.

Segundo turno

Em simulação de segundo turno, Josiel vence Capibaribe por 52% a 28%. Também ganha do Dr. Furlan por 45% a 36%.

Na disputa contra Patrícia Ferraz, o candidato do DEM tem 46% dos votos e ela, 36%.

