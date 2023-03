Elevador com 11 pessoas despenca em Maceió e imagens mostram momentos de desespero (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um elevador com 11 pessoas despencou um andar em um prédio em Mangabeiras, em Maceió. O acidente ocorreu na tarde de domingo (19) e deixou pelo menos três pessoas feridas sem gravidade.

De acordo com reportagem do portal G1, as 11 pessoas entraram no 10º andar do prédio. Quando o elevador chegou no térreo, caiu até o subsolo. A capacidade máxima do equipamento é de até 8 pessoas, mas o limite não foi respeitado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local com duas viaturas e seis militares.

