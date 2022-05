Elon Musk pode ser o pai secreto de filha de Amber Heard

Apoie o 247

247 - Dentre diversos detalhes sombrios expostos no tribunal sobre a relação de Amber Heard com Johnny Depp, até a paternidade da filha da atriz foi colocada em jogo pelo astro de Hollywood. A reportagem é do portal Yahoo.

Depp parece querer aproveitar a disputa judicial para saber se Oonagh Paige Heard, nascida em abril de 2021, é herdeira de Elon Musk, o famoso CEO da Tesla e da SpaceX. Ele e Heard tiveram um relacionamento em 2016 após separação da atriz e chegaram a se relacionar brevemente em 2018.

Na corte, o ex-agente de Johnny Depp foi chamado para exibir e-mails em que Amber Heard desabafa sobre sua relação com o bilionário ao dizer que não o amou. Além disso, o ator mostrou evidências de que a ex-esposa o traiu com Musk, mas ela sempre negou a acusação.

De acordo com o Page Six, especulações apontam que Elon Musk poderia ser secretamente o pai da criança após agir como um doador de esperma. Com isso, a defesa de Depp tenta insinuar que Oonagh pode ser filha do homem mais rico do mundo e tirar a credibilidade da atriz.

