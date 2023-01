Em delírio espalhado nas redes, bolsonaristas inventam que Augusto Heleno continuaria dentro do Palácio do Alvorada

Apoie o 247

ICL

247 — Em novo delírio nas redes sociais, bolsonaristas, acreditando que haja alguma tentativa de impedir o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estão inventando que o general e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, estaria dentro do Palácio da Alvorada — moradia do Presidente da República.

Alguns bolsonaristas, delirando, dizem que Heleno impediu que Lula entrasse e “trancou tudo”. Por isso, segundo eles, o presidente teria continuado no hotel no qual está hospedado, o Meliá Brasil 21, no Setor Hoteleiro Sul.

>>> Leia mais: GSI não libera vistoria no Alvorada e Lula pode ter que continuar em hotel após posse

Nossa, tou tão perdida aqui em UK.

Verdade que o Palácio do Alvorada está sendo comandado pelo Gen Heleno que deu 24hs pra entregarem Code Fonte? — Elise Cavi (@ElisePistola) January 2, 2023





ATENÇÃO

O HELENO ESTÁ DESPACHANDO DE DENTRO DO PALÁCIO DO ALVORADA https://t.co/zFaT5A9gXA January 2, 2023

👉🏽 CADÊ O CÓDIGO FONTE.??? - SEM O CÓDIGO NÃO VAI HAVER ACORDO.! 🤷🏽‍♂️ - ORDEM DO PRESIDENTE INTERINO GEN. HELENO. NÃO ENTRA NINGUÉM NO PALÁCIO DO ALVORADA.! - PONTO FINAL.! 🇧🇷🤜🏽💥🤛🏾🇧🇷 NÃO MEXAM COM O GENERAL PRESIDENTE...!!! ☠💀 https://t.co/Vgy4nwUdNL January 2, 2023

A começar... Por que o Lula subiu a rampa do Congresso e, não da Esplanada?

O General Heleno não deixou que a vistoria fosse feito no Alvorada. Ele está lá e, por lá ficará. Lula foi para o Hotel. — Bruna Bezerra. 🇧🇷🇺🇸 (@BrunaBezerraSc1) January 2, 2023

Tudo falso messmoooo... Heleno trancou tudo..ninguém entra no alvorada, nem granja fo torto,nem em lugar nenhum.. quem manda é ele em GSI ,estamos em estado de exceção.. — Andrea Goes (@AndreaHelenaGo4) January 2, 2023





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.