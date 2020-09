Em gesto contra o racismo, Grupo Boticário anuncia extinção do termo "Black Friday"

247 - O Grupo Boticário anunciou nesta terça-feira (29) que não usará mais a expressão "Black Friday" para dar nome ao importante período de vendas no varejo, conhecido por descontos especiais nos produtos, que em 2020 ocorrerá no dia 27 de novembro.

A mudança é um gesto da marca contra o racismo. Portanto, a "Black Friday" será chamada de "Beauty Week" pelo grupo.

De acordo com o CEO da empresa, Artur Grynbaum, a origem do termo já é discutida há anos pela companhia. Apesar de não existirem "dados científicos que comprovem que ele [o termo] realmente não se relaciona à questão da escravatura", de acordo com o CEO, a empresa decidiu fazer a alteração "respeitando os movimentos que sentem desconforto com o termo".