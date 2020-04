Em Rondônia, quatro testam positivo e 33 podem estar infectados por Covid-19 após festas

Nos dias 04 e 11 deste mês duas festas ocorreram em Porto Velho (RO) e o resultado da irresponsabilidade apareceu agora. De acordo com o governo, quatro pessoas que foram às festas testaram positivo para o novo coronavírus. Ao todo, 17 tiveram contato com quem foi apresentam sintomas edit

Blog da Luciana Oliveira - A denúncia começou a circular nas redes sociais na noite desta segunda-feira (13) e gerou preocupação e muita fake news.

A pressão, no entanto, fez o secretário de saúde de Rondônia, Fernando Máximo, convocar coletiva para explicar o que aconteceu.

Nos dias 04 e 11 deste mês duas festas ocorreram na capital e o resultado da irresponsabilidade apareceu agora.

Segundo o secretário, quatro pessoas que foram às festas testaram positivo para o novo coronavírus e 17 que tiveram contato com quem foi apresentam sintomas.

Outras 16 pessoas que podem ter tido contato com quem quebrou a quarentena indo às baladas estão sendo investigadas.

A polícia teria ido duas vezes ao local de uma das festas para acabar com a aglomeração, mas não teve jeito.

Esse fato adiou a divulgação do boletim diário da secretaria de saúde sobre o avanço da pandemia, que até então, mostra 42 casos positivos e 02 óbitos.

É a fatura pesada que chega por quem apoia o presidente Jair Bolsonaro na insana convocação pela volta à normalidade. Em vários municípios e na capital ocorreram carreatas pela abertura do comércio e com apoio da polícia militar.

Em Rondônia, o governador Marcos Rocha (PSL) tentou flexibilizar o decreto que impõe o distanciamento social, foi barrado por ordem judicial e acabou autorizando prefeitos a decidirem a extensão das medidas de contenção à pandemia.

No período em que aconteceram as festas que podem ter contaminado dezenas, o presidente circulou nas ruas, aglomerando e tocando as pessoas.

Apesar dos constantes apelos do secretário de saúde para que respeitem a ordem de isolamento, tem muita gente e veículos nas ruas.

As chamadas Coronafest estão na mira das autoridades de segurança.

Agora há um estímulo à denúncias contra essas aglomerações festivas pelos telefones 190 e 193, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.