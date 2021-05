Em seu 96º aniversário, conheça o legado de Malcolm X

TeleSur - O mundo o conhece como Malcolm X, mas seu nome oficial era El-Hajj Malik El-Shabazz. Ele nasceu em 19 de maio de 1925, em um país governado pela intolerância e pelo racismo, e foi assassinado em 21 de fevereiro de 1965.

O palestrante, ministro, defensor religioso e ativista dos direitos dos afro-americanos, que deu a vida para denunciar a violência dos brancos contra os negros com o objetivo de transformar a história de seu país, completaria 96 anos neste dia 19 de maio.

No entanto, em 21 de fevereiro de 1965, enquanto ele se preparava para fazer um discurso no Audubon Ballroom, em Manhattan, houve uma briga simulada na platéia que chamou a atenção dos presentes, permitindo que três homens atirassem em Malcolm e disparassem. na chegada ao hospital.

1. Ensinou aos negros que se defender não é ser violento

“Quando você respeita a inteligência dos negros deste país como iguais aos brancos, então você percebe que a reação de um homem negro à opressão será a mesma que a reação de um homem branco à opressão. O homem branco não vai dar a outra face quando pressionado."

2. Postulou que o racismo é uma estrutura violenta e sistemática

“Eu não acho que eu seja um incitador. Como você vai incitar as pessoas que vivem em lixões e guetos? É a estrutura da cidade que os impulsiona. Uma cidade que continua a permitir que as pessoas vivam em ninhos de ratos subterrâneos no Harlem por um aluguel mais caro do que se vivessem no centro da cidade. Isso é o que os incita. (…)

Uma cidade que não vai criar oportunidades de trabalho para quem não consegue emprego só porque tem a pele negra. Pede isso. Jamais acuse um negro de expressar seu ressentimento e insatisfação com a situação criminal em que vive seu povo e depois diga a ele que é ele que incita a situação. Você tem que reclamar para a sociedade que permite que essas coisas aconteçam."

3. Influenciou a arte negra do Black Arts Movement

O Black Arts Movement (BAM) foi um movimento que emergiu com poder entre 1965 e 1975, profundamente enraizado no movimento dos direitos civis, no movimento Black Power e, principalmente, nas ideias de Malcolm X e do Nação do Islã, organização à qual Malcolm X pertenceu durante a maior parte de sua carreira política.

A arte daí resultante explorou e definiu principalmente a cultura afro-americana e sua história, com o objetivo de que os negros passassem a se identificar culturalmente com a África e suas raízes, unindo assim ativismo e arte.

4. Influenciou o Partido Pantera Negra

Em suas origens, o Partido Pantera Negra (Black Panther Party) foi uma organização negra nacionalista, socialista e revolucionária nos Estados Unidos entre 1966 e 1982, criada para a autodefesa do povo negro.

Nas suas origens, defenderam “a vocação de agir, intervir, dar soluções concretas e possíveis”, autodenominando-se “panteras” pela representação que viam na natureza do felino: “não é atacar alguém no primeiro lugar; quando (a pantera) é atacada e encurralada, responde feroz e impiedosamente ao seu agressor", abraçando assim a ideia de autodefesa de Malcolm X.

5. Fundou o jornal muçulmano "Muhammad Speaks"

Em 1960, Malcolm fundou o MS, cuja tiragem de 600.000 exemplares o tornou o maior jornal de propriedade de negros dos Estados Unidos, durante seus 10 anos de existência.

6. Crítico do "Sonho Americano"

Malcolm acreditava na unidade familiar e na solidariedade das massas e, por isso, era um crítico ferrenho do chamado sonho americano, que preferia chamar de "pesadelo americano", mas sempre levando em consideração a cultura e a consciência negra, inclusive a educação (estudos negros), a política (Black Power) e a religião (teologia negra).

A luta de Malcolm X não foi uma luta frontal contra as instituições. Tampouco era sua doutrina um apelo a uma revolta de armas imediata e irrefletida. Em vez disso, era importante para ele considerar a violência sistemática de um sistema racista. Como bem disse sua filha, "Malcolm não criou uma raiva negra com seus discursos: ele se organizou para direcionar essa raiva".

Malcolm foi assassinado em 21 de fevereiro de 1965. Antes de fazer um discurso no Audubon Ballroom em Manhattan, Nova York, ele levou 16 tiros, foi ferido por quatro balas de uma espingarda serrada e morreu no Columbia University Medical Center.

7. Relacionamento com Martin Luther King

Apesar das fortes diferenças entre Malcolm X e Martin Luther King (MLK), os dois líderes negros mais importantes se aproximaram do fim de suas vidas: quando Malcolm começou a moderar seu discurso e MLK radicalizou. Apesar disso, eles nunca tiveram a oportunidade de explorar uma aliança.

Durante os últimos três anos de sua vida, King começou a falar em eliminar a pobreza e garantir uma renda anual a todos os cidadãos dos Estados Unidos. Ele falou contra a Guerra do Vietnã e proclamou a necessidade de reestruturar a sociedade americana. Por sua vez, um ano antes de ser assassinado, Malcolm estendeu a mão para vários líderes dos direitos civis.

No mesmo ano de sua morte, Malcolm X viajou para Selma, Alabama, para oferecer apoio a King, que então liderava uma campanha. E assim nasceu a única fotografia juntos. "É bom ver você" foi o que X disse a MLK, enquanto os dois sorriam e apertavam as mãos.

