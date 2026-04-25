Em troca de farpas, Soraya Thronicke indica para jornalista um “bom motel” e torce para ela seja “sempre bem amada”

247 - A troca de críticas entre a senadora Soraya Thronicke e a jornalista Madeleine Lacsko ganhou grande repercussão nas redes sociais na noite de sexta-feira (24), ampliando um debate que teve início com declarações do religioso Frei Gilson.

O episódio começou após a divulgação de um vídeo em que Frei Gilson afirma que, embora exista uma “igualdade profunda” entre homens e mulheres, a mulher deveria exercer o papel de “auxiliadora do homem”.

A fala provocou reação imediata da senadora, que classificou o posicionamento como “misógino” e chamou o religioso de “falso profeta”, argumentando que a visão apresentada seria “ultrapassada e prejudicial”.

A discussão ganhou novos contornos quando Madeleine Lacsko passou a criticar Soraya Thronicke, questionando sua autoridade moral para atacar o religioso.

A jornalista citou a ligação da senadora com o setor moteleiro, trazendo à tona aspectos da trajetória empresarial da parlamentar. Em resposta, Soraya defendeu sua atuação no segmento, destacando o papel social do empreendimento.

Segundo a senadora, há mais de 12 anos existe um convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que permite a contratação de camareiras oriundas do sistema prisional semiaberto. Ela também ressaltou a geração de empregos, especialmente para mulheres, e a contribuição do setor para a arrecadação de impostos.A resposta foi encerrada em tom irônico.

Soraya sugeriu que Madeleine Lacsko talvez nunca tivesse frequentado um “bom motel” e afirmou que a experiência poderia trazer benefícios à “saúde física e mental”, desejando que a jornalista fosse “sempre bem amada”. A declaração intensificou a repercussão do caso nas redes.

Mesmo após a resposta, Lacsko manteve as críticas, o que alimentou o debate entre seguidores de ambas. A discussão passou a envolver não apenas o embate inicial com Frei Gilson, mas também reflexões sobre os limites entre a vida privada de figuras públicas e sua atuação política.

Paralelamente, voltou ao centro das atenções a trajetória de Soraya Thronicke. A senadora já declarou ter ligação com o setor moteleiro por meio de negócios familiares, embora conteste a ideia de que seria proprietária de uma rede de motéis, afirmando tratar-se de um único estabelecimento. Antes da vida política, também atuou na concepção de suítes temáticas.

No Senado, a parlamentar afirma defender a equiparação de direitos do setor de motéis com outros meios de hospedagem, além de combater o que considera estigmatização da atividade. O episódio recente reforça como debates sobre costumes, religião e vida privada seguem mobilizando o ambiente político e digital no país.