Embaixador da Coreia no Brasil viraliza ao cantar "Evidências" em evento (vídeo)

Por Marcus Rodrigues, Metrópoles - O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-Mo, viralizou nas redes sociais após ser filmado, na noite dessa segunda-feira (25/4), cantando “Evidências”, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, durante um evento em Brasília.

A cena chamou a atenção na internet e rendeu diversos elogios. “Tive o prazer de recebê-lo com a família ano passado na minha vinícola. Exemplo de cordialidade, cultura, profissionalismo e educação sem vestígio de esnobismo. A Coreia do Sul está muito bem representada no Brasil”, escreveu uma internauta.

