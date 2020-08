Empregado do Carrefour morre e loja esconde corpo para manter funcionamento

247 - Um funcionário da rede de hipermercados Carrefour que trabalhava em uma unidade de Recife (PE) morreu no local de trabalho. Para não ter que interromper as atividades, o corpo dele ficou no meio do estabelecimento e foi coberto com guarda-sóis. A informação é do site Metrópoles.

Moisés Santos promovia produtos alimentícios no local quando sofreu um mal súbito e não resistiu. O corpo do trabalhador ficou no local entre 8h e 12h, até ser retirado pelo Instituto Médico Legal (IML). A operação da rede, e durante todo esse período o funcionamento da loja foi mantido.

A medida gerou indignação nas redes sociais. Diante da repercussão do caso, o Carrefour divulgou nota em que disse lamentar a morte de Moisés e informou que os protocolos serão alterados.

“O inesperado falecimento do Sr. Moisés Santos, vítima de um infarto, foi um triste acontecimento para todos colaboradores. O Carrefour sente muito e informa que, por conta do ocorrido, revisitou seus protocolos, implementando a obrigatoriedade de fechamento das lojas para fatalidades como essa”, diz trecho da nota.

O hipermercado ainda disse que todos os procedimentos de primeiros-socorros foram tomados quando o funcionário começou a passar mal. “Permanecemos à disposição para apoiar a família do Sr. Moisés neste momento tão difícil”, finaliza o texto.

