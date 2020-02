Empresa provoca Guedes e organiza sorteio para levar empregada doméstica à Disney

Após a fala elitista do já folclórico Paulo Guedes sobre a alta do dólar e o 'escândalo de domésticas indo a Disney', a empresa Simplypag anunciou um sorteio para rebater o ministro. A empresa informou no Instagram que está organizando o sorteio de um cartão de R$ 7.000,00 para uma empregada doméstica ir à Disney edit

A reportagem da revista Fórum destaca que "de acordo com a Simplypag, o valor é suficiente para “ir e voltar para Orlando de avião em baixa temporada, se hospedar em um hotel de 3 estrelas durante 4 dias e visitar um parque da Disney”, com um acompanhante. 'Dólar a R$ 1,80 ou R$ 4,35? A Simplypag te leva de graça para Disney mesmo assim!', diz o anúncio."

A matéria ainda informa que "as inscrições ficarão abertas até o dia 31 de março e pode participar “qualquer funcionário doméstico que tenha trabalhado com carteira assinada nos últimos 12 meses”. O valor contido no cartão também pode ser utilizado para outras compras, caso o sorteado não tenha interesse na viagem."