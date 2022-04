Empresário mata família inteira em casa de alto padrão em Porto Alegre

O crime ocorreu em um condomínio de casas no bairro Santa Tereza, uma das áreas com vistas mais privilegiadas de Porto Alegre edit

247 - A polícia de Porto Alegre (RS) está investigando um caso de homicídio seguido de suicídio. De acordo com o portal R7, os investigadores acreditam que o empresário Otávio Júnior, de 44 anos, matou a mulher, o filho, a mãe, a sogra e depois tirou a própria vida.

O homem era dono de uma empresa de distribuição de alimentos e tinha uma dívida de R$ 30 milhões, o que pode ter levado ao planejamento do assassinato da família seguido da própria morte. As investigações apontam, também, que Otávio poderia ter depressão.

Os corpos estavam com tiros no rosto. O filho, de 14 anos, foi encontrado ao lado do pai, e por isso a polícia supõe que o adolescente tenha sido a última vítima.

O crime ocorreu em um condomínio de casas no bairro Santa Tereza, uma das áreas com vistas mais privilegiadas de Porto Alegre, no alto do morro Santa Tereza, onde as residências são voltados ao lago Guaíba e ao estádio Beira-Rio.

