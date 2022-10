Empresário Olavo Monteiro de Carvalho morre aos 80 anos

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário carioca Olavo Monteiro de Carvalho morreu nesta quinta (20) aos 80 anos no Rio de Janeiro. Ele teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC), de acordo com o hospital Copa Star. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Por duas décadas, Carvalho presidiu o grupo de investimentos Monteiro Aranha, empresa fundada por seu avô, com participações acionárias na Klabin e no grupo Ultra, dos quais foi membro do conselho de administração.

O empresário se formou em engenharia mecânica pela Technische Universität München, em Munique, na Alemanha. Estagiou na Wolfsburg, matriz da Volkswagen. Fez parte da área financeira na mesma empresa.

Vascaíno, Carvalho teve participação na diretoria do clube, do qual foi vice-presidente geral e apoiou a gestão do ex-jogador Roberto Dinamite. Foi um dos principais nomes da oposição a Eurico Miranda.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.