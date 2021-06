Endereço IP: o que é e para que serve?

O IP (Internet Protocol) é uma parte importante do que nos permite o acesso a páginas da web e a conexão entre dispositivos. Venha compreender o que é o IP e para que serve.





Mesmo para quem não percebe aprofundadamente das temáticas digitais e não conhece os termos informáticos, o mais certo será que já tenha ouvido a expressão IP, ainda que desconhecendo o que isto significa.

Esta expressão popular refere-se, pois, ao Protocolo da Internet, tratando-se, fundamentalmente, da identificação dos dispositivos e conexões. Desta forma, através de uma sequência de dígitos, o IP é o que permite que a sua rede e computador (ou dispositivo móvel) sejam reconhecidos.

Venha compreender melhor o que é o IP, que tipos de IP existem e como pode identificar o seu.

IP: um olhar sobre o conceito



O IP é uma sequência numérica que identifica o seu computador, permitindo que receba e envie dados.

Usualmente composto por quatro blocos numéricos que formam uma sequência única e que não se repete para mais nenhum computador, este IP é fornecido pelo provedor de Internet que utiliza e torna o seu dispositivo identificável.

Atualmente, existem dois tipos de IP: o IPv4, que corresponde a um IP de 32 Bits; e o IPv6, aplicado desde o começo do século para colmatar a falta de números do IPv4, quando o aumento dos usos da Internet fez com que estas sequências de endereço esgotassem.

Mediante a conexão a uma rede local, o IP é o que permite também o acesso remoto a alguns programas.



Como saber o seu endereço de IP



Uma vez que se trata de um número único, este é a melhor forma de garantir, também, a segurança dos dispositivos. De facto, o desejo de garantir que não existem atividades ilícitas – como fraudes, por exemplo – associadas ao IP que se utiliza e a compreensão sobre a dimensão do recurso, motiva uma questão comum e frequente: “Qual é o meu ip ?”.

A própria Internet dá a resposta a esta questão, sendo que, online, encontrará sites como ipcost.com, onde pode ficar a saber com alguns cliques, qual é o IP que está a utilizar no seu computador ou telemóvel.

IP interno e externo: qual é a diferença?



Quando falamos do IP é ainda importante compreender as diferenças entre o IP interno e externo. São elas:



IP Interno



Este IP corresponde à identificação do dispositivo utilizado (computador, telemóvel ou tablet, por exemplo), não se relacionando com conexões externas.

Usualmente, este é o IP que permite a manutenção de impressoras, servidores e computadores no seio empresarial.



IP Externo



Este corresponde à identificação da conexão que o seu dispositivo faz com a rede e funciona de forma similar a um documento de identificação (como o Cartão de Cidadão).

Este permite que cada dispositivo tenha uma identidade própria e irrepetível, permitindo a sua identificação na rede.

