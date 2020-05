Enem 2020 registra mais de 2,3 milhões de inscrições

247 - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 registrou mais de 2,3 milhões de inscrições, que foram abertas na segunda-feira (11/5) e vão até 22 de maio. A inscrição é feita na Página do Participante, que pode ser acessada pelo site do Enem. Para quem já tem cadastro no portal de serviços digitais do governo federal, basta entrar com CPF e senha, que é única para o gov.br, e fazer a inscrição.

