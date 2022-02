Enem 2021: UNE aponta erros em notas e cobra apuração do Inep

Apoie o 247

247 - Na última quinta-feira (10), um dia depois do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicar o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, a União Nacional dos Estudantes (UNE), por meio de uma postagem no Twitter, pediu para o instituto revisar as notas.

Segundo a UNE, diversos estudantes relataram erros em suas notas, o que pode impedi-los de ter direitos a uma série de programas já que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior.

Dependendo das notas do Enem o estudante pode conseguir cursar as principais universidades públicas do país, além de ter acesso ao Programa Universidade para Todos (ProUni), criado em 2004, durante o primeiro mandato do presidente Lula (PT); ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), criado em 2010 durante o governo da presidenta Dilma Rousseff (PT), informa o site da CUT.

Os estudantes podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

