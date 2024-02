'Enem dos concursos' tem 2,65 milhões de inscritos para as 6,6 mil vagas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Apelidado como o "Enem dos Concursos", as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), alcançaram 2,65 milhões de inscrições. De acordo com apuração do G1, o balanço final foi divulgado neste sábado (10), pelo Ministério da Gestão.

A seleção vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. As provas serão aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio. As inscrições terminaram nesta sexta-feira (9), às 23h59, pelo horário de Brasília (DF). Ainda faltam 1,28 milhão de inscritos a pagarem a Guia de Recolhimento da União (GRU), que valida a inscrição no concurso. O prazo final é o dia 16 de fevereiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: