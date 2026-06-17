Enfurecido após ter veículo abastecido com gasolina supostamente adulterada, homem retorna ao posto e ateia fogo (vídeo)

247 - Um homem provocou um incêndio em um posto de combustíveis na tarde de terça-feira, 16 de junho, na Estrada dos Três Rios, na Freguesia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após alegar que teria recebido gasolina adulterada ao abastecer sua motocicleta.

As informações são da CNN Brasil. Antes de atear fogo no estabelecimento, o suspeito gravou um vídeo no qual afirma que o combustível usado em sua moto estaria adulterado. Em seguida, ele incendiou o local e fugiu.

As imagens divulgadas nas redes sociais registram o momento em que as chamas começam a se espalhar pelo posto. O vídeo também mostra a ação do homem antes da fuga, mas ele ainda não havia sido identificado até a publicação da reportagem original.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h10 para atender a ocorrência. As equipes conseguiram controlar as chamas, e o atendimento foi encerrado às 16h40. Não houve registro de feridos.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. Já a Polícia Civil afirmou que, até então, não havia registro formal do caso na delegacia da região.

Após tomar conhecimento do incêndio, agentes da 41ª DP (Tanque) iniciaram diligências para apurar as circunstâncias do episódio e identificar os envolvidos. A investigação deverá analisar as imagens gravadas no local e buscar informações que ajudem a localizar o suspeito.

O caso ocorreu em uma via movimentada da Freguesia e chamou atenção pelo risco provocado em um posto de combustíveis, ambiente altamente inflamável e com potencial de causar danos graves em caso de propagação das chamas.

A apuração também deverá esclarecer a alegação feita pelo homem sobre a suposta adulteração da gasolina. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de irregularidade no combustível vendido pelo estabelecimento.

As autoridades devem ouvir testemunhas, verificar câmeras de segurança e reunir elementos para definir a responsabilização criminal do autor do incêndio.