Enquanto Brasil espera primeiro caso de coronavírus, dengue registra alta de 71%

247 - Fora das preocupação do governo, que volta duas atenções ao coronavírus, a dengue aumentou 71% este ano em comparação com o mesmo período de 2019: já são 94 mil casos, de acordo com novos dados do Ministério da Saúde. O País tem 14 mortes por dengue, contra 5 no mesmo período do ano passado.

"Com certeza, este ano será pior do que o ano passado, e os dados já mostram isso", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, ao jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com especialistas, o avanço da dengue era esperado por causa da mudança no sorotipo predominante de vírus da dengue em circulação - passou a ser o tipo 2, entre quatro possíveis.