Entenda a diferença entre as opções binárias e o mercado forex

O mercado de câmbio existe desde os tempos antigos e hoje, o mercado global de câmbio é um dos maiores e mais líquidos do mundo.

Opções binárias, por outro lado, são o novo brinquedo dos investidores. Muitos afirmam que as opções binárias são novas versões de negociação forex, talvez até mais simples, tornando-as um instrumento ideal para muitos novos comerciantes. Ao mesmo tempo, as opções binárias também estão associadas a alto risco e más práticas de mercado.

Entender as diferenças e semelhanças entre esses dois modos de negociação é fundamental para tomar decisões comerciais bem-sucedidas. Então, vamos dar uma olhada nas opções binárias primeiro.

Quais são as opções binárias?

Opções binárias são um tipo de opção cuja rentabilidade pode ser um certo número de ativos ou absolutamente nada.

Embora no início pareça ser um cenário simples, a realidade é que são bastante complexas, em comparação com as opções habituais de vanilla.

O pagamento é um valor fixo ou nada, daí seu nome binário.

Existem dois tipos de opções binárias: opção binária de dinheiro ou nada e opção binária de ativo ou nada.

No primeiro, uma certa quantidade de dinheiro é paga no vencimento, o que depende da posição relativa do preço atual de um ativo subjacente, em relação ao preço de exercício do derivativo da opção. Na última opção, o valor do título subjacente é depreciado.

O preço das opções binárias pode ser determinado usando o modelo de avaliação Black-Scholes.

Até muito recentemente, as opções binárias eram consideradas principalmente uma forma de jogo e estavam associadas a muitas atividades fraudulentas. Ainda hoje, os países da União Europeia e do Canadá não permitem a negociação desses derivativos financeiros, mas em janeiro de 2018, a FCA do Reino Unido ganhou o controle do mercado de opções binárias da comissão de jogos de azar.

Em dezembro de 2018, a FCA havia proibido a venda, comercialização e distribuição de opções binárias para clientes de varejo. Nos Estados Unidos, opções binárias em formatos negociados em bolsa são aprovadas pela SEC dos EUA.

Antes de continuarmos a conhecer as diferenças entre opções binárias e negociação forex, vamos ver como se parecem:

- Depende da previsão do preço dos ativos: ambos os instrumentos funcionam com base na previsão de movimento e na direção do preço dos ativos. Com base nessas previsões, os comerciantes assumem posições de compra e venda.

- Grande potencial de ganho: Se bem feito, ambos podem oferecer boas oportunidades de lucro. Especialistas dizem que as opções binárias funcionam como roleta, se sua previsão estiver correta, terá seu dinheiro de volta mais lucros adicionais.

- Envolvimento de risco: Quando há uma grande margem de lucro, os riscos também tendem a ser maiores. Os comerciantes podem testemunhar grandes e rápidas perdas, assim como podem fazer grandes e rápidos lucros.

- Negociação: Ambos são comercializáveis on-line e ambos podem começar com pequenas quantidades de capital.

Diferenças entre negociações forex e opções binárias

1. Variabilidade: Maior variabilidade significa mais risco

No mercado de opções binárias, os investidores só prevêem se os preços dos ativos subirão ou cairão em um determinado período de tempo. Não há variabilidade em termos de risco e potencial de lucro.

Por outro lado, nos mercados cambiais, os traders não só prevêem a direção dos preços da moeda, mas também a quantidade de valor para cima e para baixo. Isso oferece grande variabilidade na relação risco-recompensa. O nível final de risco e benefício permanece desconhecido.

2. Diferença nos prazos de validade

Nas opções binárias, os prazos e expiração podem variar de 60 segundos a 3 meses. Cada operador deve selecionar a linha de tempo antes de entrar em uma posição. Em suma, há um tempo de início e fim. A operação fecha automaticamente no final da linha do tempo.

A negociação forex não tem tal linha do tempo. Os comerciantes têm a flexibilidade de abrir e fechar negociações sempre que quiserem. As posições podem continuar por meses ou até anos. Isso é vantajoso, mas pode ser complicado em algumas condições.

3. Conceito de margem ou alavancagem

A negociação forex tem uma ferramenta atraente, mas arriscada, chamada margem. Os comerciantes podem entrar em posições muito maiores do que o capital disponível. Eles podem obter ganhos significativos com esta ferramenta e também sofrer perdas ampliadas quando os mercados vão contra eles.

Margem ou alavancagem não está disponível para negociação de opções binárias.

4. Flexibilidade na gestão de negócios

Além das opções altas/baixas, a maioria das opções binárias estão disponíveis em determinadas horas do dia ou semana. O preço do exercício também é definido pelo corretor. Na negociação forex, pode-se inserir pedidos limitados a qualquer preço ou entrar em ordens de mercado a qualquer hora do dia.

Algumas opções binárias também têm regras relativas ao tempo estipulado, antes das quais uma negociação não pode ser fechada. Nos mercados forex, você pode fechar uma negociação quando quiser, o que significa que você pode sair de posições para reduzir perdas.

5. Custos de transação

As opções binárias não incluem custos de transação, ao contrário da negociação forex, onde comissões, diferenciais e deslizamentos são termos comuns. No entanto, o pagamento binário pode ser apenas uma porcentagem do seu total.

6. Riscos de volatilidade

As opções binárias não incluem volatilidade inesperada. Em forex, mudanças bruscas nos dados de preços podem trazer diferenças consideráveis nos resultados finais. Isso torna muito importante a tarefa de estabelecer sistemas adequados de gerenciamento de riscos.

É de extrema relevância realizar uma pesquisa adequada antes de negociar opções binárias. Os principais países os consideram instrumentos financeiros de "alto risco" e "imprevisíveis". Muitos pontos de venda de opções binárias foram considerados fraudulentos por órgãos governamentais em todo o mundo.

