Entenda o que é etarismo e como combater esse tipo de discriminação

247 - O debate sobre etarismo ou discriminação por idade se intesificou nas redes sociais desde última sexta-feira (10) quando viralizou um vídeo em que três estudantes de Biomedicina de uma universidade em Bauru (SP) debocharam de uma aluna de 42 anos. Segundo a universidade, o caso está sendo tratado em âmbito institucional.

O etarismo é a discriminação ou preconceito contra indivíduos com base em sua idade, seja ela jovem ou idosa. É uma forma de identificar que se concentra nas capacidades, habilidades e valores das pessoas com base em sua idade. O etarismo pode ser manifestado de várias maneiras, incluindo a recusa de empregar ou promover indivíduos com base em sua idade, o tratamento injusto ou desigual de indivíduos com base em sua idade e incapacidade do acesso a serviços ou oportunidades com base em sua idade. O etarismo pode ocorrer em várias áreas da vida, incluindo trabalho, educação, saúde e mídia. É importante combater o etarismo e promover a inclusão de pessoas de todas as idades em todas as áreas da vida.

Embora o etarismo possa ser prejudicial e prejudicar as pessoas em várias áreas da vida, atualmente, a maioria dos países não considera o etarismo como um crime. No entanto, existem leis que protegem as pessoas da detecção com base na idade em muitos países, como a Lei de Discriminação por Idade em Emprego dos Estados Unidos e a Lei de Igualdade de Tratamento entre Gerações no Japão.

Para combater o etarismo, é importante conscientizar as pessoas sobre as atitudes e comportamentos discriminatórios em relação à idade. As empresas e organizações podem implementar políticas de diversidade e inclusão que promovam a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independentemente da idade. As escolas e universidades podem ensinar aos alunos sobre o valor da diversidade etária e como indivíduos de todas as idades.

Também é importante destacar e celebrar as contribuições dos indivíduos de todas as idades. Muitas vezes, as pessoas mais velhas são vistas como menos capazes ou menos produtivas do que as pessoas mais jovens, mas isso não é verdade. As pessoas de todas as idades têm experiências, conhecimentos e habilidades valiosas para compartilhar.

Outra forma de combater o etarismo é através da mídia. A mídia tem o poder de influenciar as atitudes das pessoas em relação à idade. Ao retratar as pessoas de todas as formas de maneira positiva e representativa, a mídia pode ajudar a combater as atitudes negativas em relação à idade e promover a inclusão e a diversidade etária. (*Com auxílio de inteligência artificial)

