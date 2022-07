Entenda por que aparição de peixe-remo gigantesco provoca medo em moradores do Chile (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um raro peixe foi pescado na costa de Arica, no Chile, na manhã da última sexta-feira. Chamado de peixe-remo, o animal não aparece frequentemente na região e está ligado a uma lenda popular japonesa que o coloca como responsável por atrair tsunamis, terremotos ou ciclones. A reportagem é do jornal O Globo.

A lenda ressurgiu em 2011, com o tsunami na ilha de Honshu, na costa do Pacífico, quando um desses animais reapareceu após anos sem ser visto na região. De acordo com a crença, o peixe vivia nas profundezas das águas próximas a uma ilha japonesa e, quando decidia voltar à superfície, era responsável por terremotos, sendo chamado de “mensageiro” do palácio do deus do mar. No entanto, a ciência ainda não confirmou essas crendices populares.

O Instituto de Desenvolvimento Pesqueiro (IFOP) coletou amostras para poder entender os motivos pelos quais ele pode ter surgido na costa. De acordo com o instituto, a presença do animal no litoral chileno é muito incomum. O animal pertence a uma classe de peixes com ossos grandes e costumam viver entre 200 a 500 metros de profundidade, mas já foram encontrados a 1.000 metros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas redes sociais, é possível ver imagens do peixe longo e ósseo sendo içado pela cabeça enquanto os pescadores o transferem para a terra. O peixe tinha 5,8 metros de comprimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grande peixe-remo conhecido como o peixe do terremoto aparece em Arica, Chile. pic.twitter.com/z1dmKUBKRp CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 12, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE