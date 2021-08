"Era tudo brincadeira", diz Sérgio Reis sobre áudio com ameaças de golpe

“Eu me arrependo, sim. Eu estava conversando com um amigo. Era tudo brincadeira”, disse o cantor após a repercussão de seu áudio disparando ataques ao STF edit

247 - O cantor e ex-deputado Sérgio Reis disse nesta quarta-feira (18) ao jornal O Globo que o áudio em que pede o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não passou de uma “brincadeira”.

“Eu me arrependo, sim. Eu estava conversando com um amigo. Era tudo brincadeira. Ele postou no grupinho dele e aquilo foi para fora. E isso me prejudicou muito. Não era a minha intenção. Não temos que quebrar nada. Tem que fazer uma passeata serena, sem briga. Sem nada. Eu me arrependo demais de ter falado com um amigo. Amigo da onça, sabe como é.”

Ele também admitiu que o áudio foi um erro. “Eu errei mesmo, errei muito. Não devia ter falado, porque as pessoas pensam... Falei com um amigo. Ele postou num grupinho. Um amigo da onça. É da vida. Estão me ameaçando, pensando que estou com medo. Mas não me escondi. Estou aqui em casa, não agredi ninguém. Arco com minha responsabilidade”, disse Reis em entrevista ao site Congresso em Foco.

