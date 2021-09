Ernesto Araújo ataca Jamil Chade e dispara delírios sobre sua gestão no Itamaraty

Saí do MRE há 6 meses e o blogueiro globalista Jamil Chade continua mentindo a meu respeito. O Itamaraty estava “em colapso, inclusive administrativo”??

Desinformação completa.

Deixei o MRE em perfeita ordem no campo administrativo e uma política coerente com o projeto do PR JB. pic.twitter.com/1mpT3ubZe4

PUBLICIDADE