Escândalo envolve pastor evangélico após suspeita de paternidade dos próprios netos

247 - O pastor Sales Batista, ligado à igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, no Pará, está no centro de um escândalo familiar que ganhou novos desdobramentos nos últimos dias. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles, com base em apuração inicial do site Marabá Fatos.

O caso envolve um relacionamento extraconjugal entre o líder religioso e sua nora, Luciana Salles, que veio à tona em fevereiro de 2025 após a esposa do pastor, Raquel Viegas, contratar um detetive particular.

A revelação provocou forte repercussão entre fiéis e lideranças religiosas da região. Agora, um novo elemento agrava ainda mais a situação: há suspeitas de que as crianças, até então consideradas netos do pastor, possam, na verdade, ser seus filhos biológicos.

Exames de DNA foram realizados para esclarecer a paternidade, mas os resultados ainda não foram divulgados oficialmente pela família.Segundo fontes ouvidas por lideranças religiosas e membros da igreja, há indícios de que o pastor seja, de fato, o pai das crianças.

A suspeita se baseia, principalmente, na coincidência entre a idade dos meninos e o período em que o relacionamento entre Sales Batista e a nora teria ocorrido.

O núcleo familiar envolvido inclui ainda Kennedy Salles, marido de Luciana, o que torna o caso ainda mais delicado e complexo do ponto de vista familiar e social.

A repercussão do episódio tem sido significativa na comunidade local, especialmente por envolver uma liderança religiosa e questões que atingem diretamente valores familiares e éticos defendidos pela instituição

.Até o momento, não houve posicionamento público oficial do pastor ou da família sobre os resultados dos exames ou sobre os desdobramentos mais recentes do caso.

A expectativa é que a confirmação ou não da paternidade possa trazer novos impactos tanto no âmbito pessoal quanto na atuação religiosa de Sales Batista.O caso segue cercado de especulações e deve continuar gerando repercussão à medida que novas informações forem confirmadas.