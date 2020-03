Especialistas rebatem declarações de Terra e Camargo sobre isolamento

247 - Especialistas rebateram as afirmações do ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, e do Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que usaram as redes sociais para criticar as medidas de isolamento e quarentena como forma de combater o novo coronavírus.

Em entrevista ao G1, o médico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Alberto Chebabo, disse que o isolamento social é recomendado para todas as pessoas.

“Essas pessoas que têm mais riscos precisam intensificar o isolamento, mas o distanciamento social, como nós chamamos, é para todas as pessoas. Com menos interação, diminuímos a taxa e a velocidade da transmissão”, disse Chebabo.

utro especialista ouvido foi o superintendente médico do Hospital Santa Paula, Otavio Gebara. Segundo ele o isolamento precisa ser feito, pois após esse período, em que quem se contaminou não transmite mais a doença e se corta a subida quase vertical da curva de infectados, pode-se manter o isolamento para os grupos de risco, para que a economia consiga rodar”.