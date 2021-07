Esposa de Cid Moreira sobre filho adotivo deserdado: "não era bebê abandonado"

Ranyelle Andrade, Metrópoles - A mulher de Cid Moreira, Fátima Moreira rebateu as declarações do filho adotivo do marido, Roger Moreira. O rapaz concedeu entrevista para a Record nessa terça-feira (13/7), afirmando ter recebido um documento escrito por Cid para avisá-lo de que ele não faz mais parte de seu testamento. Roger chegou a mostrar um trecho no qual Cid afirma “ter sido um erro adotá-lo”.

Em um vídeo com pouco mais de 13 minutos, Fátima esclarece que adoção aconteceu depois de Roger estar adulto. “Ele foi adotado adulto, não foi abandonado bebê pelo Cid. Tinha pai e mãe, ele deixou pai e mãe para ser adotado pelo Cid e pela tia já adulto".

