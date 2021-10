Esposa de Eduardo Bolsonaro ataca Dilma para defender 'foto de família em viagem a trabalho'

Heloisa Bolsonaro não comprovou que viagem foi feita com verbas públicas e ainda atacou a ex-presidente com fake news para tentar justificar turismo luxuoso em Dubai edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Heloisa Bolsonaro, esposa de Eduardo Bolsonaro, usou suas redes sociais para dizer que sua viagem a Dubai não foi feita com verbas públicas e ainda atacou a ex-presidente Dilma Rousseff com fake news para justificar o turismo luxuoso.

Na postagem em questão, Heloisa mostra uma imagem descontextualizada de Dilma, acusando a ex-presidente de usar verbas públicas para fazer viagens. Apesar do ataque contra a petista, a esposa de Eduardo não publicou nenhum documento que comprove a origem do passeio, que já custa aos cofres públicos R$3,6 milhões.

Heloisa resolveu usar suas redes sociais para tentar se defender das diversas críticas que recebe após ostentar com Eduardo cliques luxuosos no local. Internautas destacaram que enquanto o governo torra verbas públicas com ostentação, milhares no Brasil estão à procura de carcaças de boi.

PUBLICIDADE

Enquanto Eduardo Bolsonaro brinca de sheik em Dubai, o povo brasileiro come do lixo. pic.twitter.com/z2SMODpOH5 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 18, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE