Estudantes de medicina da USP entram em pânico após colega desviar R$ 927 mil do fundo de formatura

247 - Uma universitária de 25 anos é investigada sob a suspeita de ter desviado R$ 927 mil do fundo de formatura dos alunos da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). A formatura é bancada com dinheiro arrecadado pelos alunos. As informações são do portal UOL.

Alicia Muller afirma, em sua defesa, que teria sido vítima de um golpe de R$ 800 mil da corretora Sentinel Bank. Os colegas de Alicia dizem que ficaram sabendo do desvio depois que a própria estudante teria enviado uma mensagem de WhatsApp confessando.

Ela alega ter perdido cerca de R$ 800 mil investindo em um esquema supostamente fraudulento da empresa 'Sentinel Bank'. O restante confessa ter utilizado para, em cunho pessoal, contratar advogados para tentar reaver o dinheiro perdido."

