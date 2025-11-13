TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Geral

      Estudo da PwC relaciona alta tributação ao aumento de apostas ilegais na Europa

      Relatório divulgado pelo Betting and Gaming Council indica que tributos elevados no setor de jogos online ampliam o mercado não regulamentado na Europa

      Estudo da PwC relaciona alta tributação ao aumento de apostas ilegais na Europa (Foto: Freepik/Reprodução )

      247 - Um novo estudo da consultoria PwC, divulgado nesta quarta-feira (12) pelo Betting and Gaming Council (BGC) do Reino Unido, estabelece uma relação direta entre altas taxas de tributação e o crescimento das apostas ilegais em países europeus. O relatório, publicado nesta quinta-feira (13), chega poucos dias antes da apresentação do Orçamento de Outono, marcada para 26 de novembro, quando a ministra do Tesouro britânico, Rachel Reeves, deve anunciar eventuais mudanças fiscais para o setor.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Intitulado “Impacto do ambiente tributário e regulatório nos mercados europeus de apostas e jogos online”, o levantamento analisou como diferentes regimes de impostos e regras de licenciamento afetam o comportamento de operadores e apostadores em diversas jurisdições do continente. O estudo foi encomendado pelo BGC, entidade que representa o mercado regulamentado de apostas no Reino Unido.

      De acordo com os dados apresentados, a França lidera entre os países com maior participação de apostas fora do sistema legal: 57% do volume total vem de operadores não licenciados. Na Suécia, o percentual chega a 35%, e nos Países Baixos, a 37%. Em contrapartida, Espanha e Dinamarca, que mantêm tributação mais moderada e políticas regulatórias mais flexíveis, conseguem preservar cerca de 89% das apostas dentro do mercado oficial.

      No Reino Unido, o estudo estima que 5% das apostas e jogos online já ocorrem em sites sem licença — uma alta em relação aos 3,3% registrados em 2021. A PwC também identificou que países com taxas inferiores a 25% sobre a receita bruta de jogos apresentaram crescimento médio anual de 13% na arrecadação, enquanto aqueles que aplicam tributação mais alta tiveram expansão de apenas 9% entre 2019 e 2024.

      A divulgação do estudo ocorre em meio a discussões intensas sobre um possível aumento do Imposto sobre Apostas e Jogos Online no Reino Unido. Parlamentares trabalhistas e liberais democratas defendem elevar a alíquota atual, de 21%, para até 50%. Embora Rachel Reeves ainda não tenha confirmado o percentual, ela já manifestou apoio à ideia de uma elevação.

      A pressão política sobre o governo de Keir Starmer vem crescendo. Um grupo de 101 deputados trabalhistas enviou carta à ministra pedindo uma “taxa direcionada sobre produtos nocivos de jogos online”, com o objetivo de combater a pobreza infantil. O documento, assinado pelos parlamentares Alex Ballinger e Beccy Cooper, afirma: “Nenhuma criança deveria crescer na pobreza enquanto empresas de apostas continuam a desfrutar de lucros recordes.”

      O ex-primeiro-ministro Gordon Brown também entrou no debate ao apoiar proposta do Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas (IPPR). A entidade sugere elevar o imposto sobre cassinos online de 21% para 50%, o de caça-níqueis de 20% para 50% e o imposto sobre apostas não relacionadas a corridas de 15% para 25%. Segundo o IPPR, essas medidas poderiam gerar até £3,2 bilhões em receita adicional.

      Além de alertar para os riscos fiscais, o relatório da PwC destaca efeitos econômicos indiretos da alta tributação. Empresas submetidas a impostos mais pesados tendem a reduzir investimentos em marketing e promoções, tornando-se menos competitivas diante das plataformas ilegais.

      Em nota, o Betting and Gaming Council advertiu que o país pode repetir experiências negativas observadas em outros mercados europeus: “A Grã-Bretanha tem um dos mercados de jogos de azar mais seguros da Europa, mas se o Tesouro não tomar cuidado, podemos rapidamente acabar como a França ou a Suécia, com enormes mercados negros que não contribuem com nada em impostos, não oferecem proteção aos jogadores e não financiam o esporte ou a economia.”

      O BGC reforçou ainda sua oposição a qualquer aumento de impostos sobre o setor regulamentado: “Tal medida seria míope, prejudicando empregos, investimentos e financiamento esportivo, além de não gerar mais receita. Cada vez que o Tesouro pressiona o setor regulamentado, fortalece o mercado negro inseguro, que não paga impostos, não oferece proteção ao consumidor e coloca em risco empregos e crescimento no Reino Unido.”