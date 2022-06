“Eu apoio Lula porque tenho humanidade”, diz Kalil, questionado se foi ‘falta de opção’ (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil reforçou seu alinhamento com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem estará no palanque da disputa presidencial no estado.

Questionado, em entrevista no canal Flow, se a aliança com Lula era “falta de opção”, Kalil foi enfático: “Não é por falta de opção, é por alinhamento de pensamento. Eu tô com Lula, sim. Eu ligo para sopa de osso, sim”.

“Agora vem gente dizer que tem que ter mais segurança porque apoio o Lula. Mais segurança é o caralho. Aí vem vizinho agredir minha mulher, que maluquice é essa. Tive voto, posso pensar. Não estou escondido atrás de internet agredindo os outros não. Quando eu boto minha cara eu assino, cara”, disse ainda Kalil.

“Eu apoio Lula porque eu tenho humanidade, cara. Que esse governador não tem”, continuou, criticando Romeu Zema (Novo), que disputa a reeleição. “Que ele fala que é crime dar cesta básica para os outros. Que o bonito é passar fome, que tem que dar emprego. Avisar para esse débil mental que eu estou com 12 milhões de desempregados e 5 milhões de desalentados”, concluiu.

