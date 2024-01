Evaristo Costa é hospitalizado por complicações de doença

Apoie o 247

247 - Nesta última sexta-feira (12), Evaristo Costa foi hospitalizado por complicações relacionadas à Doença de Crohn. Ele deu detalhes de seu estado de saúde e explicou que sente muitas dores. As informações são do portal Na Telinha.

"E minha 'querida' Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações", lamentou o ex-titular do Jornal Hoje, que atualmente mora na Inglaterra, enquanto aguardava atendimento. Na sequência, ele publicou um outro Story caminhando pelo hospital: "E agora para a emergência de novo".

O jornalista contou que a doença pode desencadear algumas complicações. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", pontuou.

