Ex-atleta morre de ataque cardíaco enquanto espancava namorada

247 - O Ex-atleta de rúgbi Ricky Bibey foi encontrado morto em um hotel na cidade de Florença, na Itália, no último dia 16 de julho. De acordo com as suspeitas iniciais, ele teria morrido após participar de um "jogo sexual" com sua namorada, que estava completamente ensanguentada ao seu lado. Contudo, segundo informações do jornal 'Daily Mail' publicadas no portal Terra, Ricky sofreu um infarto enquanto agredia Jennie Platt. O casal estava junto há três anos.

Jennie Plat foi encontrada no local com muitos ferimentos e precisou ficar hospitalizada por mais de duas semanas. Pessoas próximas da mulher confirmaram ao jornal britânico que ela estava sendo agredida por Ricky Bibey quando ele acabou sofrendo uma parada cardíaca.

"Jennie explicou à polícia que na noite em que Ricky morreu, ele estava completamente fora de controle e que a havia atacado. Ela recebeu alta do hospital, mas ainda está na Itália, pois precisa de um voo médico especializado para repatriá-la de volta para casa, onde espero que ela possa tentar reconstruir sua vida", revelou o advogado da mulher.

