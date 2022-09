Ex-BBB bolsonarista surge em vídeo sangrando e pedindo socorro

Apoie o 247

247- Neste sábado (17), Jaqueline Grohalski, que participou do BBB 18, apareceu nas redes sociais sangrando e pedindo por socorro. A reportagem é do portal Na Telinha.

A influenciadora digital deu um susto em seus seguidores ao surgir machucada e gritando "vai embora! Vai embora daqui!", chorando muito, através dos stories do Instagram. A postagem ficou alguns minutos no ar e logo foi retirado no perfil oficial dela.

No vídeo, Jaqueline parecia com muito medo com alguém batendo no cômodo em que estava, deixando seus fãs preocupados. Momentos depois, a equipe da ex-BBB usou os stories da jovem para contar que ela estava bem, sendo cuidada em um hospital, mas não informou o motivo que fez com que Jaqueline estivesse em pânico.

Reprodução/ TV Globo

Amigo da influenciadora digital, MC Ozis, veio a público tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde de Jaqueline e alertar com a possibilidade de notícias falsas sobre o assunto.

Jaqueline sempre esteve envolvida em polêmicas. A mais recente foi ter revelado seu voto em Jair Bolsonaro nas próximas eleições e ter recebido centenas de críticas. Em 2020, causou outro momento que deu o que falar, ao fazer uma transmissão ao vivo com um astro pornô.

