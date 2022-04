Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro em São Paulo

Apoie o 247

Metrópoles - O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro e foi arremessado para fora do veículo, na altura da Marginal Pinheiros, em São Paulo na última madrugada. O motorista do aplicativo no qual ele estava adormeceu, perdeu a direção do automóvel e colidiu em um caminhão. O ex-brother sofreu traumatismo craniano e neste momento passa por uma cirurgia no Hospital das Clínicas de São Paulo.

No momento do acidente, Mussi não estava com nenhum documento de identificação e só na tarde desta quinta-feira (31/3) que Diogo Mussi, irmão do ex-brother soube do ocorrido.

Em conversa com a coluna LeoDias, Diogo disse não ter mais notícias além de que o irmão passa agora por uma cirurgia. Ao que tudo indica, ele não usava o cinto de segurança no momento da colisão.

Leia a íntegra no Metrópoles.

