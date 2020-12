Ex-chefe de segurança de Israel: 'alienígenas construíram base em Marte e têm acordo com EUA'

Sputnik - O professor Haim Eshed serviu como chefe do programa de segurança espacial de Israel por quase 30 anos, aposentou-se do Ministério da Defesa de Israel em 2011. Agora com 87 anos, Eshed garante que não apenas extraterrestres existem, como ainda assinaram um acordo com o governo dos EUA para "fazer experiências", afirma em entrevista à emissora Yedioth Ahronoth.

"Eles [os alienígenas] esperam que a humanidade evolua e alcance um estágio em que geralmente entenderemos o que são o espaço e as espaçonaves [...]. [Eles] estão pesquisando e tentando entender toda a estrutura do Universo, e querem [os humanos] como ajudantes", diz Eshed, de acordo com a agência Jewish Press, que traduziu a entrevista. Logo em seguida, o professor acrescenta que a cooperação foi até mesmo expandida para o Planeta Vermelho, onde nenhum humano oficialmente pisou.

"Há uma base subterrânea nas profundezas de Marte, onde estão seus representantes e também nossos astronautas norte-americanos, afirma o ex-chefe da segurança espacial de Israel.

Questionado sobre a razão para que essa informação não tenha sido revelada antes, Eshed garante que os oficiais optaram por não a divulgar porque os alegados "OVNIs pediram para não publicar que estão aqui", uma vez que "a humanidade ainda não está pronta".

Reconhecendo que seus comentários soam fantasiosos, Eshed disse ainda que teria sido "hospitalizado" se tivesse dito o mesmo há cinco anos. O ex-funcionário do governo israelense observou, todavia, que decidiu dar voz às acusações agora porque o cenário acadêmico mudou.

"Hoje eles já estão falando de forma diferente. Eu não tenho nada a perder. Recebi meus diplomas e prêmios, sou respeitado em universidades do exterior, onde a tendência também está mudando", afirmou.

No início deste ano, o Departamento de Defesa dos EUA anunciou que havia estabelecido uma força-tarefa para investigar especificamente OVNIs, de modo a compreendê-los melhor e obter informações sobre tais ocorrências. Em abril, o Pentágono publicou três vídeos desclassificados que mostram pilotos da Marinha norte-americana encontrando o que parecem ser OVNIs.

