Ex-galã global que virou ambulante recebe apoio de colegas famosos

247 - Daniel Erthal, 41 anos de idade, que ganhou fama ao atuar na temporada de 2005 da novela destinada ao público adolescente “Malhação”, na TV Globo, viu seu nome ganhar as redes desde o Réveillon, quando apareceu trabalhando como vendedor ambulante na festa da virada nas ruas do Rio de Janeiro. O ator, conta que não desistiu da carreira artística. No entanto, decidiu apostar no próprio negócio.

"Nos últimos três anos, fiz curso de treinamento de atores, mas as oportunidades não pintavam. Colocava vídeos nas redes sociais, nos bancos digitais de elenco, mandava e-mails para produtores... E nada vinha. Em um momento quis dar um 'chega'. Chega de depender dos outros", afirma Erthal, que chegou a investir em startups de tecnologia para músicos antes do trabalho como vendedor de bebidas.

Após o vídeo viralizar, atores prestaram apoio a colega:

Chay Suede postou foto de uma cerveja e disse que gostaria de estar "na Ilha de Sede", em referência à carrocinha de cervejas que Erthal batizou. "Saúde! Queria mesmo era estar na Ilha de Sede com o Daniel Erthal", escreveu.

Rômulo Arantes Neto também incentivou o negócio de Daniel, a quem ele chamou de "amigo" com quem tem "muita história".

Já a escritora Leticia Dornelles destacou que o trabalho de ambulante "é digno e merece respeito". "Não há novela? Correu atrás de meios para sobreviver".

