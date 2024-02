Ex-integrantes do Charlie Brown Jr. acusam filho de Chorão de fraude

Apoie o 247

247 - Alexandre Lima Abrão, filho do cantor Chorão, está sendo acusado pelos músicos Marcão Britto e Thiago Castanho de fraudar assinatura em um documento, considerado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao deferir o registro da marca Charlie Brown Jr. para Alexandre e para a empresa Green Goes., de propriedade do herdeiro.

Segundo o Splash, do UOL, o documento contestado é um acordo de coexistência de marcas, na qual a empresa norte-americana Peanuts Worldwide teria concordado em ceder os direitos do uso da marca Charlie Brown no Brasil. A defesa de Marcão e Thiago alegam que a assinatura em nome de Susan Osit, vice-presidente sênior da empresa, foi falsificada.

“Mesmo sem a realização de perícia, é possível notar por um simples olhar leigo que ambas as assinaturas contêm as mesmas falhas de caneta e estão dispostas em idêntica geometria, não sendo crível que uma pessoa consiga assinar dois documentos de maneira completamente igual”, disse Jorge Roque, advogado de Marcão e Thiago, ao UOL.

