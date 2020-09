Ex-jogadora Isabel repete a filha Carol Solberg e grita “Fora Bolsonaro”

247 - A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, mãe da jogadora Carol Solberg, que protestou pedindo a saída de Jair Bolsonaro logo após conquistar a medalha de bronze no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, completou 60 anos nesta terça-feira (22) e compartilhou com seguidores um de seus desejos mais profundos.

Ela acompanhou a filha em um sonoro: ‘Fora Bolsonaro’.

Assista:

