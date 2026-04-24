Ex-miss é morta a tiros pela sogra: “você era o meu filho e ela te roubou"

247 -A morte da ex-miss mexicana Carolina Flores Gómez, de 27 anos, provocou forte repercussão após a divulgação de imagens que registram momentos antes e depois do crime ocorrido dentro de seu apartamento, na região de Polanco, na Cidade do México.

De acordo com o jornal El Universal, o crime aconteceu no dia 15 de abril, mas só ganhou maior visibilidade no dia seguinte, quando autoridades identificaram movimentação de peritos no local. A ocorrência já havia sido comunicada ao Ministério Público pelo marido da vítima, que apontou a própria mãe como principal suspeita.

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pelo comunicador Carlos Jiménez, mostram Carolina conversando com a sogra dentro do apartamento. Em seguida, ambas se dirigem a um dos quartos. Pouco depois, são ouvidos disparos de arma de fogo e um grito, indicando o momento do ataque.

Na sequência, o marido da vítima aparece nas imagens segurando o filho do casal, um bebê de oito meses, e questiona a mãe sobre o ocorrido. “O que foi isso? O que você fez, mãe?”, pergunta. A suspeita responde: “Nada, ela me irritou”. O homem insiste: “O que há com você? É minha família”. A mulher rebate: “Você era o meu filho e ela te roubou.”Até o momento, não há registro de prisão de suspeitos, e o caso segue sob investigação pelas autoridades mexicanas. A motivação do crime ainda está sendo apurada.

Natural de Ensenada, Carolina ganhou notoriedade em 2017 ao conquistar o título de Miss Teen Universe Baja California, após já ter vencido concursos locais em sua região. Sua trajetória no universo dos concursos de beleza contribuiu para sua projeção pública no país.