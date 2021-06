Ex-panicat Gabi Levinnt diz ter sido forçada a fazer sexo oral em diretor do programa

Gabi Levinnt conta ter percebido que aquilo era uma coisa rotineira no Pânico e que todas as meninas eram assediadas edit

Revista Fórum - A ex-panicat Gabi Levinnt afirmou durante entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, publicada nesta terça-feira (8), que sofreu assédios sexual e moral durante sua participação no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, além de ter presenciado situações desagradáveis com suas colegas de trabalhos.

Levinnt, que ficou na atração por quatro anos, conta que durante um intervalo, um dos diretores a chamou para um local reservado e a obrigou a fazer sexo oral nele.

“Eu juro que achei que ele iria passar alguma coisa, uma dica ou me cobrar algo. Não levei na maldade mesmo, mas aí ele me agarrou e colocou o p** para fora. Praticamente me obrigou a fazer um bo***** e disse: ‘se você quer aparecer mais, tem que colaborar’. Saí correndo, me mantive quieta o resto do dia e deixei para pensar o que iria fazer no dia seguinte”, conta.

