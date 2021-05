Exercícios pós-bariátrica: quais exercícios físicos são indicados

Fazer exercícios após a cirurgia bariátrica é tão importante quanto a própria cirurgia . Para orientar você que acabou de realizar o procedimento, trouxemos dicas importantes de como começar e quais exercícios praticar neste momento.

Quão benéfico é o exercício após a cirurgia bariátrica?

O benefício é enorme, por dois principais motivos:

Os estudos não apenas sugerem que os exercícios após a cirurgia bariátrica aumentam sua perda de peso, mas também ajudam a aliviar a depressão e melhorar seu humor.

Estudos também mostram que o exercício também ajuda no processo de cicatrização e ajuda a minimizar as complicações pós-cirurgia bariátrica.

Alguns pacientes podem ser submetidos a um regime de exercícios leves antes da cirurgia bariátrica. O exercício antes da cirurgia ajudará os pacientes a se tornarem candidatos qualificados. Em alguns casos, os cirurgiões bariátricos requerem um ano inteiro de exercícios leves antes da data da cirurgia.

Tarefas simples podem ser necessárias para pacientes com obesidade mórbida antes da cirurgia para perda de peso, como uma caminhada de 10 a 20 minutos por dia, por exemplo.

Porém, imediatamente após a cirurgia bariátrica (manga gástrica, bypass gástrico, switch duodenal ou bypass minigástrico) durante o processo de cicatrização e recuperação, os pacientes apresentam maior risco de complicações.

Por isso, a maioria dos cirurgiões recomenda que os pacientes comecem um regime de exercícios leves após duas ou três semanas da data da cirurgia.

Como devo fazer exercícios após a cirurgia bariátrica?

Após a cirurgia, existem três áreas principais nas quais você deve se concentrar quando se trata de exercícios físicos .

• Cardio

• Treinamento de força

• Flexibilidade

Vamos examinar cada um deles juntos.

Cardio: queimando calorias e dando a você mais energia

O exercício cardio aeróbico regular (ou “cardio”) tem muitos benefícios. Pode dar-lhe mais energia e ajudá-lo a dormir melhor. Nossos corpos são feitos para se moverem, e fazer com que o sangue bombeie de maneira adequada pode aumentar o metabolismo e os níveis de energia. Também pode ajudá-lo a lidar com a ansiedade e a dormir melhor.

Cardio também produz endorfinas, o que pode aumentar sua confiança. Ele fortalece o coração e os pulmões, aumenta a densidade óssea (o que é importante para evitar a artrite) e também aumenta sua agudeza mental e capacidade de concentração.

Quais são os melhores exercícios cardio-bariátricos? Logo após a cirurgia, é recomendável caminhar, pois diminui as complicações e melhora a recuperação. Eventualmente, exercícios na água e natação podem ser opções de baixo impacto muito boas. Correr ou caminhar em uma bela trilha do Colorado são opções ao ar livre muito revigorantes.

Treinamento de força: mantendo sua massa muscular magra

O treinamento de força é importante para ajudá-lo a manter sua massa muscular magra. Ao manter sua massa muscular, você também mantém o motor de queima de calorias do seu corpo. Também ajuda a manter os ossos fortes.

O treinamento de força também é ótimo para tonificar e construir músculos, para que você possa ser mais ativo e aproveitar mais a vida.

Quando se trata de treinamento de força, é importante começar devagar. Comece com pesos de 1 a 5 libras e aumente o peso quando puder fazer 3 séries de 15 a 20 repetições. Se você sentir uma dor aguda, não tente forçá-la; pare e tente um exercício diferente.

Lunges, agachamentos e levantamento de pesos são todos excelentes exercícios bariátricos para treinamento de força.

Abdominais, ou outros exercícios centrais também podem ser um excelente exercício de tonificação após a cirurgia bariátrica e podem produzir maior força central para prevenir lesões futuras.

Flexibilidade: Prevenção de Lesões

O treinamento de flexibilidade é importante para ajudá-lo a evitar ferimentos. Se você se sentir dolorido ou tenso após o treino bariátrico, o treinamento de flexibilidade pode ajudar. Também pode ajudá-lo a evitar esforço ao correr ou levantar pesos.

O que é um ótimo treino de flexibilidade? Alongamento.

Quando você está se alongando, é importante ter cuidado. Faça cada alongamento lentamente e segure-o por dez segundos - não pule para cima e para baixo. Vá longe o suficiente para sentir queimação, mas recue se sentir uma dor aguda.

Aquecimento e resfriamento: vital para exercícios após a cirurgia bariátrica

É importante fazer o aquecimento antes de cada treino bariátrico e esfriar depois. O aquecimento ajuda a fazer o sangue fluir e o coração bater, e a soltar os músculos. Isso pode ajudá-lo a obter o máximo do seu treino e também evita lesões.

Você deve aquecer por 5 a 10 minutos fazendo alongamentos leves, corrida ou caminhada leve ou polichinelos. Certifique-se de mantê-lo fácil, em vez de se esforçar.

Após o treino bariátrico, você deve passar de 5 a 10 minutos resfriando. O resfriamento diminuirá lentamente sua frequência cardíaca e respiração, o que evitará tonturas. O resfriamento também permite que seu corpo se livre do ácido láctico que ele cria durante um treino duro, o que pode ser ruim para os músculos.

Quais são alguns bons exercícios de resfriamento bariátrico? Caminhada e alongamento. Procure reduzir lentamente sua frequência cardíaca de volta do ritmo de exercício para o ritmo de repouso.

Cirurgia plástica pós bariátrica

Muitas pessoas acabam ficando inseguras com o excesso de pele que a bariátrica provoca. Por esse motivo tendem a procurar cirurgias plásticas para a remoção dessas partes indesejadas. Os procedimentos podem ser realizados após 8 meses a 1 ano.

A avaliação e liberação da cirurgia fica por conta do médico que pode liberar ou barrar de acordo com o estado físico e mental da saúde do paciente.

