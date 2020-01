Fake news sobre coronavírus se disseminam mais rápido que a doença

A disseminação de fake news sobre o coronavírus está se propagando mais rápido que o próprio coronavírus. No Brasil, os boatos chegaram antes da própria infecção, cujas ocorrências em solo nacional ainda estão por se confirmar. edit

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo, assinada pela jornalista Claudia Colucci, destaca que "uma mensagem de WhatsApp, com um suposto diretor do Hospital das Clínicas fazendo informações falsas sobre a doença, circula na rede social. O hospital nega a autoria."

A matéria ainda sublinha que "a constatação levou as gigantes da tecnologia Facebook, Google e Twitter a comunicar novas estratégias para conter a onda de notícias falsas. Em comunicado à imprensa, o Facebook disse que há sete organizações parceiras fazendo a verificação de fatos sobre o coronavírus. Quando confirmam que são falsas ou imprecisas, as informações são rebaixadas nos feeds nos usuários."