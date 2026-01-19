Família baiana é retirada de voo da Air France após downgrade na classe executiva

247 – Uma família da Bahia foi retirada de um voo da Air France após uma confusão envolvendo um assento na classe executiva em uma viagem de Paris para Salvador. As informações foram publicadas pela Folha de S.Paulo.

O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (14), pouco antes da decolagem no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Segundo o relato, a família havia pago € 1.600 para fazer upgrade e viajar na cabine superior, mas foi surpreendida por um downgrade.

Assento “quebrado” e rebaixamento inesperado

O voo era operado por um Boeing 777-200ER, com 28 assentos na classe executiva. Uma das passageiras, que se sentaria no assento 7L, foi informada de que o lugar estava quebrado e, por isso, ela só poderia seguir na Econômica Premium.

De acordo com o relato, a Econômica Premium oferecida não permitiria que o assento virasse cama (não reclina 180º) e teria 58 cm (23 polegadas) a menos de espaço entre as poltronas, em comparação com a Executiva.

“Ou alguém desce, ou vocês não viajam”, diz tripulação, segundo relato

A situação se agravou quando a família constatou que outra pessoa estava ocupando o assento na Executiva que teria sido apontado como indisponível. O grupo questionou a tripulação, que informou que ou a pessoa seria rebaixada para a Econômica Premium, ou a família não seguiria para Salvador.

Uma discussão acalorada começou ainda dentro da aeronave. Segundo o texto, um vídeo registra o comandante indo até o local e dando um ultimato para que os passageiros se decidissem.

Com o impasse, a polícia foi acionada e retirou a família do voo.

Família diz que não recebeu assistência e teve de comprar novas passagens

O grupo afirma que não recebeu assistência da Air France após ser retirado da aeronave. Ainda segundo o relato, a família precisou comprar novas passagens em outra companhia e só conseguiu embarcar no dia seguinte, quinta-feira.

O prejuízo alegado é de R$ 100 mil. A família informou ao portal BNews que pretende processar a Air France pelo ocorrido.

Companhia ainda não havia se manifestado, segundo o texto

O texto relata que o site Aeroin entrou em contato com a companhia aérea francesa para entender o caso e afirmou que atualizaria a reportagem quando recebesse retorno da empresa.