Farmacêutica criará protocolo para produtos com Cannabis no esporte

Apoie o 247

ICL

247 - A farmacêutica Tegra Pharma anunciou nesta sexta-feira (11) que vai conduzir estudos técnicos e científicos com os triatletas Fernando Paternostro e Peu Guimarães, líderes da iniciativa Atleta Cannabis. O objetivo é elaborar protocolos médicos para o uso de produtos feitos com Cannabis nos esportes. A farmacêutica disse que os resultados obtidos a longo prazo servirão para criar protocolos médicos para tratar "dores de atletas" com os produtos à base de Cannabis.

De acordo com informação publicada pela coluna de Guilherme Amado. A Tegra Pharma designará técnicos para acompanhar o uso de óleos e cremes com CBD e THC pelos atletas.

A farmacêutica é a única com a autorização para comercializar produtos com maior teor de THC no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os esportistas serão patrocinados pela farmacêutica e divulgarão a marca da empresa ao participarem de competições como o circuito mundial de triatlo, Troféu Brasil de Triatlo e o Iron Man.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE