Fãs de Mia Khalifa fazem petição para que seus vídeos adultos antigos sejam retirados da internet

247 - Fãs da ex-atriz pornô Mia Khalifa, que agora é influencer e comentarista esportiva, criaram uma petição online pedindo a remoção de todos os vídeos adultos dela na internet. O abaixo-assinado ultrapassou mais de 800 mil assinaturas neste domingo (28).

De acordo com a petição, Mia e sua equipe fizeram ofertas aos proprietários de sites para a remoção do conteúdo, mas não tiveram retorno. A informação é do portal G1.

A influencer havia feito um apelo para suas seguidoras nas redes sociais não entrarem na indústria de filmes eróticos. "Meninas, não façam isso. Não vale a pena", disse.

Khalifa, de 27 anos, não atua em filmes adultos há seis anos. Ela participou de 11 filmes quando tinha 21 anos.

