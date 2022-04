Feminicídios deixaram mais de 2.300 órfãos em um ano no Brasil

Informação é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública edit

Apoie o 247

ICL

247 - No ano de 2021, mais de 2.300 pessoas se tornaram órfãs de vítimas de feminicídio no Brasil, aponta estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O estudo mostra como mulheres de diferentes raças e idades são alvo de crimes de violência de gênero.

Segundo o estudo do FBSP, em 2021 o Brasil perdeu mais de mil e trezentas mulheres por crimes de feminicídio. A média é de mais de 25 casos por semana, ou pelo menos uma mulher morta a cada 8 horas. Outros dados ainda trazem recortes mais específicos deste crime bárbaro, destaca o G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

97,8% das vítimas foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

66,7% das vítimas são mulheres negras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais de 70% das mulheres mortas tinham entre 18 e 44 anos, ou seja, idade reprodutiva

A partir da taxa de fecundidade do país, os pesquisadores chegaram a uma estimativa: o feminicídio deixou cerca de 2.300 órfãos no Brasil, só em 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, afirma que o número real pode ser ainda maior, porque algumas das investigações ainda estão em andamento, especialmente dos casos que aconteceram entre novembro e dezembro.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE