Ferimento genital grave resultou na morte de jovem após encontro com jogador do Corinthians

247 - A morte de Lívia Gabriela da Silva Matos, 19 anos, está sob investigação pela Polícia Civil de São Paulo, após um encontro com Dimas Cândido de Oliveira Filho, jogador de 18 anos do sub-20 do Corinthians.

O atestado de óbito revela que a causa da morte foi uma "ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda", indicando um ferimento genital interno que levou a uma hemorragia fatal. O trágico incidente ocorreu na noite de terça-feira, no apartamento do jogador, situado na zona leste da cidade.

A 5ª Delegacia de Defesa da Mulher no Tatuapé está encarregada das investigações, que buscam esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da jovem. Espera-se que os resultados dos exames necroscópicos, toxicológicos e sexológicos, em andamento pelo Instituto Médico Legal (IML), forneçam detalhes adicionais em 30 a 60 dias.

Dimas e sua defesa afirmam que a relação sexual foi consensual, destacando que o encontro marcou a primeira vez que os dois se viram após se conhecerem pelas redes sociais. Relatam que, ao perceber o desmaio e o subsequente sangramento de Lívia, o atleta acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), recebendo instruções para realizar massagem cardíaca até a chegada dos socorristas. No local, a polícia identificou vestígios de sangue em toalhas, lençóis e no chão do quarto.

O Sport Club Corinthians expressou seu pesar pelo ocorrido e se comprometeu a colaborar com as investigações, reforçando a importância de aguardar os resultados das investigações para esclarecer os fatos.

O velório e sepultamento de Lívia ocorreram na manhã de quinta-feira, no Cemitério Vila Alpina, zona leste de São Paulo. A jovem sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias causadas pelo sangramento, conforme informado pelo tenente da Polícia Militar, Lucas Sarri. (Com informações da CNN Brasil).

