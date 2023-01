Filha de Dudu Nobre desabafa após sofrer estupro

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (24), Lily Nobre, filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, usou suas redes sociais para contar que foi vítima de um estupro. Através de seu Instagram, a jovem, que tem 20 anos, desabafou sobre a violência sexual sofrida depois da festa de aniversário da mãe. Apesar da situação complicada, ela afirmou que está melhorando e se reerguendo após o crime. As informações são do portal Na Telinha.

"Acho que a maioria já sabe o que aconteceu comigo. Foi uma situação horrível. Estou melhor, estou melhorando. Já comecei o meu tratamento psicológico. É muito importante ter uma pessoa acompanhando a gente e ajudando a gente a desabafar cada vez mais. Sempre que acontece. Não quero que a minha vida pare por essa situação. Vou tentar voltar aos pouquinhos", contou a filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom.

"Eu me afastei esse tempo, porque achei necessário ficar um pouco distante do Instagram e das redes sociais. Não queria cair em armadilhas mentais e fazer besteiras. Queria ficar um pouco com a minha família e com as pessoas que estão me dando todo apoio e suporte possíveis no meu dia a dia. Mas estou passando para agradecer todo mundo que me mandou mensagem de carinho e preocupação. Me senti muito acolhida."

