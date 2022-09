Filha de Mano Brown, Domenica Dias denuncia racismo e agressão no Rock in Rio

Em uma publicação no Instagram, a atriz diz que estava ao lado do namorado, o ator Danilo Mesquita, quando foi agredida edit

247 - A atriz Domenica Dias, filha de Mano Brown, publicou em seu perfil do Instagram, na quarta-feira (14), um relato em que diz ter sido agredida por um casal no Palco Sunset, durante o Rock in Rio. De acordo com a publicação, a agressão teria causado uma discussão com outras pessoas na plateia, que foi gravada e circula nas redes sociais. A reportagem é do portal G1.

Na publicação, Domenica diz que estava na plateia do palco Sunset com seu namorado, o também ator Danilo Mesquita, quando um "casal, visivelmente alterado, se instalou na nossa frente", diz na postagem.

"No exato instante em que subiram ao palco outras cinco cantoras pretas, a mulher, fingindo que estava dançando, me empurrou, pisou nos meus pés e se jogou em cima de mim de forma proposital. Mesmo com a insistência nas agressões, somente tentei desviar dela em todas as vezes."

Ela diz que, para evitar qualquer confronto, Mesquita a abraçou com o objetivo de fazer uma barreira, para que os esbarrões não voltassem a acontecer. Neste momento, a mulher teria virado e perguntado "por que estavam tocando nela."

"Respondemos que estávamos no nosso canto, que era ela quem estava me machucando e que não queríamos confusão. Neste momento, o homem que a acompanhava, covardemente, deu um soco no rosto do Danilo. De forma instintiva, eu tentei reagir à agressão e fui atingida no olho. Em seguida, o casal, covardemente, sumiu no meio da multidão."

Segundo Domenica, o vídeo gravado e que circula nas redes sociais, em que ela e Danilo discutem com uma outra mulher aconteceu no momento depois da agressão, e com outras pessoas da plateia.

"O vídeo que está circulando na internet foi gravado após evasão do casal agressor. Estávamos indignados com o ataque de motivação racista, que fica explícito pelo fato de eu ser uma das únicas pessoas pretas naquele contexto no meio de um espetáculo que visava enaltecer o trabalho e obra de mulheres pretas."

